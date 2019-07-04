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Захарова рассказала о «белых пятнах» в деле Скрипалей 

Рамблер + ещё 4 24 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала «не сочинять детективных историй» о деле Скрипалей и отметила, что в истории с их отравлением «слишком много белых пятен».
«Перестаньте сочинять детективные истории. Ответьте на банальные вопросы, потому что белых пятен в этой истории слишком много», — приводит RT слова Захаровой.
Дипломат поинтересовалась, куда ездили Сергей и Юлия Скрипаль утром 4 марта, почему выключили мобильные телефоны, как на месте происшествия оказалась главная медсестра британских сухопутных войск, и почему в окружном госпитале Солсбери дежурил персонал со специфической профессиональной подготовкой по лечению пострадавших от острых химических отравлений.
Захарова также выразила недоумение в связи с тем, что Лондон отказывается передать записи с камер наружного наблюдения дома Скрипалей.
1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи в Осаке Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «жестко и откровенно» поговорили о деле Скрипалей.
Комментарии38
Политика , Видео , Юлия Скрипаль , Дмитрий Песков , Тереза Мэй , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД
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