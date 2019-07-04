Захарова рассказала о «белых пятнах» в деле Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала «не сочинять детективных историй» о деле Скрипалей и отметила, что в истории с их отравлением «слишком много белых пятен».

«Перестаньте сочинять детективные истории. Ответьте на банальные вопросы, потому что белых пятен в этой истории слишком много», — приводит RT слова Захаровой.

Дипломат поинтересовалась, куда ездили Сергей и Юлия Скрипаль утром 4 марта, почему выключили мобильные телефоны, как на месте происшествия оказалась главная медсестра британских сухопутных войск, и почему в окружном госпитале Солсбери дежурил персонал со специфической профессиональной подготовкой по лечению пострадавших от острых химических отравлений.

Захарова также выразила недоумение в связи с тем, что Лондон отказывается передать записи с камер наружного наблюдения дома Скрипалей.