Москва выразила протест Японии из-за Курил

«2 июля МИД России дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита G20 материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых южнокурильские острова РФ обозначены как территория Японии», — рассказала Захарова.

По словам представителя МИД, в ноте указано, что Япония злоупотребила функциями страны-хозяйки саммита «большой двадцатки» с целью продвижения необоснованных территориальных претензий к РФ.

Захарова отметила, что действия Токио идут вразрез с «неоднократно декларировавшимся» намерением премьер-министра Японии Синдзо Абэ воздержаться от шагов, которые могут повредить российско-японским отношениям.

Напомним, что южные острова Курильского архипелага — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи — оспариваются Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо и называет Северными территориями.