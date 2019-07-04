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Москва выразила протест Японии из-за Курил 

Рамблер + ещё 2 15 минут назад
Москва вручила Токио ноту протеста в связи с изображением Курильских островов как части Японии в материалах для саммита G20, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
«2 июля МИД России дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита G20 материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых южнокурильские острова РФ обозначены как территория Японии», — рассказала Захарова.
По словам представителя МИД, в ноте указано, что Япония злоупотребила функциями страны-хозяйки саммита «большой двадцатки» с целью продвижения необоснованных территориальных претензий к РФ.
Захарова отметила, что действия Токио идут вразрез с «неоднократно декларировавшимся» намерением премьер-министра Японии Синдзо Абэ воздержаться от шагов, которые могут повредить российско-японским отношениям.
Напомним, что южные острова Курильского архипелага — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи — оспариваются Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо и называет Северными территориями.
Комментарии108
Политика , Видео , В мире , Синдзо Абэ , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Япония
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