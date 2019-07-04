Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны

Ожидается, что на полях переговоров, на которых внимание будет уделено сотрудничеству в экономике, будет подписан пакет документов.

Кроме того, темами для обсуждения станут вопросы взаимодействия России и Евросоюза , а также ситуация в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.