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Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Ожидается, что на полях переговоров, на которых внимание будет уделено сотрудничеству в экономике, будет подписан пакет документов.
Кроме того, темами для обсуждения станут вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуация в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.
Российский лидер в ходе визита также встретится с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
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Политика , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , Сильвио Берлускони , ЕС , Италия
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