Пока вы спали: Путин заговорил о 2024-м годе

Путин поговорил о планах после президентства

Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил , то пока рано говорить о его планах после завершения президентского срока в 2024 году.

У Путина спросили, планирует ли он уйти из политики или намерен остаться в ней, «но в другом качестве». Российский президент в ответ напомнил, что ему предстоит еще пять лет напряженной работы. По его мнению, из-за «головокружительной динамики» современного мира трудно делать какие-либо прогнозы. Путин добавил, что сейчас ему «есть чем заняться» в должности президента.

Пентагон оправдался из-за ржавых бронемашин

В Пентагоне заявили, что ржавые танки ко Дню независимости США в Вашингтон привезли по просьбе Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Ранее рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две бронемашины «Брэдли», на которых видна облупившаяся краска и ржавчина. В Пентагоне подчеркнули, что Белый дом «попросил именно их». В ведомстве добавили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники.

Минздрав попросил закупить французский Falcon вместо SSJ100

Он необходим для проведения санитарно-авиационной эвакуации. По информации РБК, ранее ФМБА получило коммерческое предложение о поставке SSJ100. В письме Скворцовой отмечается, что Dassault Falcon 7X предпочтительнее Sukhoi Superjet 100, так как больше подходит медицинской авиации по техническим характеристикам. В документе сказано о преимуществах Falcon в дальности полета, ресурсе авионики и выполнении беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Петербург с Дальнего Востока. Также отмечается, что французский самолет стоит дешевле (4,166 миллиарда рублей против 5,425 миллиарда за SSJ100). При этом опрошенные РБК эксперты заявили, что Falcon способен перевозить только нескольких лежачих больных, а SSJ100 — несколько десятков.

Россиянки станут дальнобойщицами и машинистками метро

С 2021 года в России перестанут действовать правила, запрещающие женщинам водить грузовики, служить на кораблях и работать машинистками электропоездов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Минтруд подготовил новый перечень профессий, в которых ограничено применение труда женщин. Документ, в частности, разрешает женщинам работать водителями машин грузоподъемностью свыше 2,5 тонны, а также боцманами, шкиперами или матросами на судах всех видов флота.

Власти взялись за дорожные камеры

Госдуму внесли законопроект об отстранении частных компаний и физических лиц от функций фото— и видеофиксации нарушений скорости на российских дорогах. Об этом сообщают «Известия».

Несколько лет назад коммерческие компании и физлица начали заключать договоры концессии на фото— и видеофиксацию нарушений ПДД с региональными властями. Авторы законопроекта считают, что после этого передвижные комплексы начали появляться не на участках с высокой аварийностью, а там, где люди чаще нарушают скоростной режим. В документе говорится, что частники иногда некорректно устанавливают камеры по отношению к дороге либо искусственно изменяют показатель погрешности, чтобы увеличить число выявленных нарушений.