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Путин поставил условие Зеленскому 

Рамблер 49 минут назад
Российско-украинский диалог станет возможен, когда президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания относительно Донбасса. Об этом Corriere della Sera заявил Владимир Путин.
По словам президента России, Москва и Киев смогут начать диалог, а их отношения стать лучше, когда Зеленский сделает то, что обещал во время избирательной кампании, а именно перестанет называть своих сограждан в Донбассе сепаратистами и вступит с ними в прямой контакт.
Еще одним условием для начала российско-украинского диалога Путин назвал выполнение Киевом минских соглашений, которые в настоящее время им игнорируются.
«Общим интересам отвечает не конфронтация, а развитие прагматичного сотрудничества. Мы к этому готовы», — подчеркнул российский лидер.
При этом он добавил, что прежде новому руководству Украины предстоит разобраться еще и с «неприглядным багажом», доставшимся от прежней власти. Малой частью этого багажа Путин назвал разгул неонацизма, насильственную украинизацию и хрупкость межконфессионального мира.
Комментарии180
Политика , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Сorriere della sera
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