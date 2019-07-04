Путин поставил условие Зеленскому

По словам президента России, Москва и Киев смогут начать диалог, а их отношения стать лучше, когда Зеленский сделает то, что обещал во время избирательной кампании, а именно перестанет называть своих сограждан в Донбассе сепаратистами и вступит с ними в прямой контакт.

Еще одним условием для начала российско-украинского диалога Путин назвал выполнение Киевом минских соглашений, которые в настоящее время им игнорируются.

«Общим интересам отвечает не конфронтация, а развитие прагматичного сотрудничества. Мы к этому готовы», — подчеркнул российский лидер.

При этом он добавил, что прежде новому руководству Украины предстоит разобраться еще и с «неприглядным багажом», доставшимся от прежней власти. Малой частью этого багажа Путин назвал разгул неонацизма, насильственную украинизацию и хрупкость межконфессионального мира.