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Россию удивило заявление Лондона по Крыму 

Рамблер + ещё 3 10 минут назад
Посольство России в Лондоне прокомментировало призыв МИД Великобритании открыть доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека.
В посольстве отметили, что Крым открыт для посещения любыми иностранными делегациями и гражданами.
«В этой связи указанный призыв Форин Офиса (МИД Великобритании) вызывает недоумение. Усматриваем в нем очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека со стороны британских коллег», — добавили в посольстве.
Ранее британская делегация в Совете по правам человека в ООН призвала Россию обеспечить доступ в «незаконно аннексированный» Крым международным наблюдателям в области прав человека.
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , МИД , Совет по правам человека , ООН , Республика Крым , Великобритания
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