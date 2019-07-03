Россию удивило заявление Лондона по Крыму 

Посольство России в Лондоне прокомментировало призыв МИД Великобритании открыть доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека.
В посольстве отметили, что Крым открыт для посещения любыми иностранными делегациями и гражданами.
«В этой связи указанный призыв Форин Офиса (МИД Великобритании) вызывает недоумение. Усматриваем в нем очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека со стороны британских коллег», — добавили в посольстве.
Ранее британская делегация в Совете по правам человека в ООН призвала Россию обеспечить доступ в «незаконно аннексированный» Крым международным наблюдателям в области прав человека.