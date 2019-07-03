Путин уволил трёх генералов 

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей трех генералов, передает RT. Указ президента размещен на официальном портале правовой информации.
Так, от должностей освобождены начальник Сибирского юридического института МВД России генерал-майор полиции Игорь Медведев, министр внутренних дел Чувашии генерал-майор полиции Сергей Неяскин и начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев.
1 мая Владимир Путин снял с занимаемых должностей начальника ГИБДД по Москве генерал-майора полиции Виктора Коваленко и министра внутренних дел республики Ингушетия генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Каву.