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Раскрыто содержание тайного разговора Путина и Рютте 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Владимир Путин «на ногах» довел до премьер-министра Нидерландов Марка Рютте позицию России относительно катастрофы рейса MH17. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Рейс MH17 был сбит над Донбассом в 2014 году, погибли 298 человек. Официальное расследование в составе Совместной следственной группы вели представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов. Две недели назад они обвинили в произошедшем троих россиян и одного украинца, якобы связанных с властями России.
На прошлой неделе Марк Рютте рассказал, что обсудил выводы ССГ с Путиным на саммите G20 в Осаке. Он не уточнил, что сказал российскому лидеру и что тот ему ответил.
«Это было очень краткое общение "на ногах". И действительно был затронут этот вопрос», — подтвердил Дмитрий Песков.
По его словам, в ходе беседы Путин «довел» до Рютте последовательную и предельно понятную позицию России по катастрофе малазийского «Боинга» — расследование без участия России едва ли может быть воспринято ею серьезно.
Комментарии1
Политика , В мире , Марк Рютте , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Нидерланды
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