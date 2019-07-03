Раскрыто содержание тайного разговора Путина и Рютте

Рейс MH17 был сбит над Донбассом в 2014 году, погибли 298 человек. Официальное расследование в составе Совместной следственной группы вели представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов. Две недели назад они обвинили в произошедшем троих россиян и одного украинца, якобы связанных с властями России.

На прошлой неделе Марк Рютте рассказал, что обсудил выводы ССГ с Путиным на саммите G20 в Осаке. Он не уточнил, что сказал российскому лидеру и что тот ему ответил.

«Это было очень краткое общение "на ногах". И действительно был затронут этот вопрос», — подтвердил Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе беседы Путин «довел» до Рютте последовательную и предельно понятную позицию России по катастрофе малазийского «Боинга» — расследование без участия России едва ли может быть воспринято ею серьезно.