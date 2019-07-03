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Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия не должна платить долг по взносам в бюджет Совета Европы за 2017-2018 годы, поскольку не принимала в это время участия в работе Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ), заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтге сообщил РИА Новости, что Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы.
"Решение о том, будут ли выплачены Совету Европы эти деньги или нет, будут принимать МИД и Минфин, но я считаю, что мы платить этот долг не должны. Россия в эти годы не могла принимать полноценного участия в работе всех структур СЕ, и не по нашей вине", — заявил Джабаров.
Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены. На июньской сессии 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
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Комментарии1
Политика , Владимир Джабаров , МИД , Совет Европы , Совет Федерации , Минфин , РИА Новости
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