Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде

Ранее пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтге сообщил РИА Новости, что Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы.

"Решение о том, будут ли выплачены Совету Европы эти деньги или нет, будут принимать МИД и Минфин, но я считаю, что мы платить этот долг не должны. Россия в эти годы не могла принимать полноценного участия в работе всех структур СЕ, и не по нашей вине", — заявил Джабаров.

Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены. На июньской сессии 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.