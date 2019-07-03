Путин рассказал Лукашенко о братских узах

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александру Лукашенко с Днем независимости республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По его словам, узы братской дружбы являются залогом прочности отношений двух стран.

"Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений", — говорится в поздравлении Путина.

Путин также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия и впредь будут успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество.