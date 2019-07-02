Абхазия намерена и дальше развивать отношения с Россией

Рауль Хаджимба отметил, что выстраивание отношения с Россией дает его стране возможность расти экономически, создавать безопасность в военном аспекте и решать вопросы, связанные с границей. Он назвал отношения с Россией «отношениями стратегических партнеров».