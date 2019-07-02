Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба отметил, что в приоритете еще большее укрепление и развитие отношений его страны с Россией. Он также добавил, что без помощи России Абхазия не сможет справиться с территориальными притязаниями Грузии. Об этом сообщило РИА ФАН.
Рауль Хаджимба отметил, что выстраивание отношения с Россией дает его стране возможность расти экономически, создавать безопасность в военном аспекте и решать вопросы, связанные с границей. Он назвал отношения с Россией «отношениями стратегических партнеров».
«Мне порой говорят, что этот стратегический партнер — достаточно силен, и он, как говорится, с большими возможностями. Но мы тоже как большой механизм, и у него есть винтики, без которых этот большой механизм не будет работать. Понимаете, мы готовы выстраивать с Россией именно такого рода отношения», — пояснил абхазский лидер.