Захарова: действия ВВС Израиля угрожают стабильности региона

«Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу региональной дестабилизации, в условиях которой не могут быть надежно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

1 июля сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили воздушную атаку на окрестности Дамаска и Хомса.