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Захарова: действия ВВС Израиля угрожают стабильности региона 

RT на русском 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.
«Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу региональной дестабилизации, в условиях которой не могут быть надежно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
1 июля сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили воздушную атаку на окрестности Дамаска и Хомса.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Мария Захарова , МИД , Израиль , Сирия
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