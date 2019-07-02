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Путин поручил не допускать необоснованного применения статьи об оскорблении госинститутов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную практику статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов и при необходимости принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов по этой статье. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным", опубликованном во вторник на сайте Кремля.
"Совместно с МВД и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 — 5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151-1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", и при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу", — говорится в перечне.
Путин назначил сроком исполнения этого пункта 1 ноября 2019 года.
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Политика , Общество , Владимир Путин , Роскомнадзор , МВД
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