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«Цель — посеять раздор»: РФ обвинила НАТО в подготовке «цветных революций» 

Рамблер 33 минуты назад
НАТО готовит условия для приведения к власти в некоторых странах Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подконтрольных Западу режимов. Об этом в интервью «Российской газете» заявил замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
Одним из способов установления таких режимов Нургалиев назвал так называемые «цветные революции».
Замсекретаря Совбеза также напомнил, что противоречия России и НАТО носят принципиальный характер вне зависимости от того, как складываются отношения с альянсом. Кроме того, Нургалиев заявил, что сотрудничество третьих стран с НАТО всегда носило антироссийский характер.
«Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по организации», — сказал он.
В Договор о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Целью подписания договора является укрепление международного мира, безопасности и стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
Комментарии11
Политика , Армия , Видео , Рашид Нургалиев , Совет безопасности РФ , НАТО , "Российская газета"
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