«Цель — посеять раздор»: РФ обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»

Одним из способов установления таких режимов Нургалиев назвал так называемые «цветные революции».

Замсекретаря Совбеза также напомнил, что противоречия России и НАТО носят принципиальный характер вне зависимости от того, как складываются отношения с альянсом. Кроме того, Нургалиев заявил, что сотрудничество третьих стран с НАТО всегда носило антироссийский характер.

«Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по организации», — сказал он.

В Договор о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Целью подписания договора является укрепление международного мира, безопасности и стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.