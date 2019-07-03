Совет Европы требует у России еще €55 млн

«Российская Федерация сегодня возобновила выплаты Совету Европы, уплатив свой членский взнос за 2019 год, (€33 млн — прим. «Газета.Ru»). Я с уверенностью прогнозирую, что долги за 2017 и 2018 годы также будут погашены», — пояснил европолитик.

Напомним, делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В результате Россия заявила об отказе работать в таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Москва также заморозила выплату взноса в Совет Европы.

В конце июня ПАСЕ провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации. По итогам голосования было принято решение представителям России вернуть все права и пригласить их участвовать во встречах ассамблеи.

После этого в Минфине назвали условие выплаты взносов в бюджет Совета Европы. По словам замглавы министерства Сергея Сторчака, для погашения долга необходимо разработать соответствующий протокол, передает ФАН.

"Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», — заявил Сторчак, отвечая на вопрос о взносах.

На данный момент, по его словам, есть только политическое решение о погашении задолженности России перед СЕ. Для осуществления выплат необходим документ, в котором бы указывалась конкретная сумма и график платежей.

Представитель Минфина допустил, что погашение задолженности может быть проведено единым одновременным платежом, однако это «зависит от источников». Несмотря на то, что сумма еще не посчитана, можно предположить, что задолженность Москвы перед Советом Европы на момент возвращения России в ПАСЕ могла составлять около €88 млн Планы Москвы погасить задолженность перед ПАСЕ подтверждал ранее и замглавы делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк . По его словам, сроки выплат должно установить министерство финансов.

Сразу после возвращения России украинская делегация вышла в центр зала в штаб-квартире ПАСЕ и сказала: «Мы уходим». При этом большинство стране Европы с радостью восприняли возвращение России, передает НСН.

«Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы», — заявили в МИД страны после того, как права российской делегации в ПАСЕ были восстановлены.

семь стран подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.

Об этом в эфире Polskie Radio заявил маршал сената Польши Станислав Корчевский

«Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, приехавшие на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию», — подчеркнул политик.

По его словам, он встречался с представителями стран, совершивших антироссийский демарш, на праздновании 450-й годовщины со дня подписания Люблинской унии. Корчевский подчеркнул, что резолюцию подготовят Польша, Литва, Украина, Грузия, Латвия, Эстония и Словакия.

Позднее комитет по иностранным делам Украины порекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.

Председатель делегации Украины Владимир Арьев сказал, что не следует возобновлять работу «до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет».

Также он добавил, что Москва должна освободить моряков, захваченных в ноябре прошлого года сотрудниками ФСБ РФ за незаконное пересечение российской госграницы в Керченском проливе, и «политических заключенных» без сделки.

Комитет попросил отозвать приглашение ПАСЕ быть наблюдателями на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.