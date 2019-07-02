Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
«Понятно, что ситуация очень тяжелая, нервы у всех на пределе. Люди ждут помощи, а не истерику. И вопросы задают прежде всего представителям власти», — приводит РИА Новости слова парламентария.
Как отметил Ревенко, больше жителям надеяться не на кого.
«В этой ситуации власть не имеет права на подобного рода эмоции, с людьми нужно разговаривать исключительно уважительно, особенно сейчас. Считаю, что Александру Викторовичу стоило бы извиниться», — добавил он.
Ранее Усс во время визита в подтопленный город Канск резко ответил на вопрос местной жительницы, которая спросила его, что будет, если местную дорогу размоет.
В частности, он заявил о попытке «качнуть права».
RT на русском: последние новости
Зеленский призвал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности Песков удивился интересу журналистов к термокружке Путина на G20 Рябков сообщил о предложении Вашингтону вариантов обмена Ярошенко
Политика , Александр Усс , Евгений Ревенко , Госдума , РИА Новости , Канск , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия утонула в рейтинге паспортов87
Зеленский гастролирует за деньги
В затоплении Иркутской области обвинили аномалию24
Охранник магазина задушил покупателя9
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
Видео
01:08
Губернатор нагрубил пострадавшим от наводнения
Общество
01:28
Скандал на перроне: Пугачева в Риге обошлась без авто
Шоу-бизнес
02:48
Рак вернулся? Филипп Янковский напугал фанатов
Шоу-бизнес
00:43
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон
Шоу-бизнес
02:54
Россия делает Зеленскому неоценимый подарок
Политика Статьи
01:06
Кружка Путина вызвала ажиотаж в Китае
В мире Общество
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:32
Павлиашвили вступился за Катамадзе
Шоу-бизнес
02:55
«В шоке от его результатов»: жена о состоянии Носкова
Шоу-бизнес
04:10
Врач Алибасова намекнула на настоящий диагноз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение