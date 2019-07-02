Власти нанесут удар по «аптечному алкоголизму»

2 июля вступает в силу постановление Правительства, регулирующее перечень медицинских изделий с содержанием спирта, на производство и использование которых не будет распространяться действие закона об обороте алкогольной продукции и ограничении её потребления.

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2019 года № 774 устанавливает порядок формирования перечня спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению или обороту которых не распространяется действие закона о государственном регулировании производства алкогольной продукции.

В указанный перечень будет включаться продукция, удовлетворяющая одному или нескольким из следующих критериев: 1) объём тары изделия с учетом этилового спирта не позволяет его использовать в качестве заменителя алкогольной продукции; 2) стоимость на 20 процентов или более превышает розничную цену на аналогичную алкогольную продукцию; 3) функциональное назначение изделия не позволяет его использовать в качестве суррогата.

По мнению зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, эти меры укладываются в общую государственную стратегию по снижению уровня потребления алкоголя и решат вопрос так называемого «аптечного» алкоголизма — потребления медицинских спиртов не для лечения, а для злоупотребления.

«Очень важно, что меняется размер продаваемой тары, то есть не по 200 миллилитров будет продаваться, а всего по 5-10 миллилитров. В конечном счёте это сделает экономически невыгодным приобретение лекарств с целью злоупотребления. — сказал «Парламентской газете» Говорин. — Поэтому все эти меры являются очень правильными — это постепенная и верно выстроенная стратегия снижения уровня потребления медицинских спиртов, которые в том числе нередко продаются через аптечную сеть».