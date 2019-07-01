Захарова начала волноваться за Вакарчука 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала видео, на котором лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук говорит, что Россия «захватила российский Крым».
«Что-то я уже за них волнуюсь», — подписала она это видео в своем Facebook.
На видео Вакарчук на предвыборном мероприятии своей партии «Голос» в Харькове говорит: «Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым».
Позже он объяснил изданию «Обозреватель», что оговорился.
Партия «Голос» Вакарчука, согласно предварительным опросам, пройдет по итогам выборов в Верховную раду, но может рассчитывать только на 6,8% голосов.