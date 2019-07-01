Захарова начала волноваться за Вакарчука

«Что-то я уже за них волнуюсь», — подписала она это видео в своем Facebook.

На видео Вакарчук на предвыборном мероприятии своей партии «Голос» в Харькове говорит: «Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым».

Позже он объяснил изданию «Обозреватель», что оговорился.