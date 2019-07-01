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Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину 

Lenta.ru 34 минуты назад
Президент России в 1991-1999 годах Борис Ельцин не хотел попасть в подчинение к бывшему президенту США Биллу Клинтону и потому одобрил марш-бросок на Приштину. Такое заявление сделал генерал-полковник Леонид Ивашов в интервью журналу «Международная жизнь».
Ивашов рассказал, что сначала генерал Фогельсон предлагал россиянам участвовать в косовской операции в американском секторе. Генерал-полковник отверг этот план, после чего отправился вместе с министром внутренних дел Игорем Сергеевым к Ельцину, где они рассказали о сути предложения США.
«"Таким образом, Борис Николаевич, Вы, если мы согласимся на это, вы попадаете в подчинение к Клинтону". И вот надо было видеть, как Ельцин приподнялся: "Я? К Клинтону?!" И всё, дал нам "добро" на эту операцию», — рассказал Ивашов.
Леонид Ивашов в 1996-2001 годах занимал пост начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту «Слатина» без согласования с другими войсками. Считается, что последующие указания руководства НАТО «выбить русских любой ценой» могли стать началом третьей мировой войны.
С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия (СРЮ), подверглись бомбардировкам Североатлантического альянса. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.
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Политика , Видео , Борис Ельцин , Билл Клинтон , Игорь Сергеев , Леонид Ивашов , Министерство обороны , НАТО , США
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