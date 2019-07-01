Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится после расследования «дела А321»

Необходимо не только восстановить все причины и обстоятельства крушения самолета А321, произошедшего 31 октября 2015 года, но «найти и покарать тех, кто задумал и осуществил этот чудовищный теракт», заявил Володин на полях Международного форума «Развитие парламентаризма»

Вместе с тем Володин сказал о важности возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром. По его словам, этот шаг подразумевает стратегическое сотрудничество в том числе в сфере законодательного оформления борьбы с терроризмом. Председатель Палаты депутатов Египта Али Абдель-Алем согласился со своим российским коллегой, подчеркнув важность восстановления авиасообщения не только с Каиром, но и другими городами — Шарм-эль-Шейхом и Хургадой. Он сказал об открытости Египита по отношению к этому и многим другим вопросам.

«Количество российских туристов увеличилось благодаря возобновлению прямого авиасообщения между нашими столицами. Я думаю, что это укрепляет добрые отношения между Россией и Египтом», — сказал Али Абдель-Алем.

Второй международный форум «Развитие парламентаризма», проходит в Москве 1–3 июля. Он принял представителей из 132 государств, в том числе 14 международных парламентских организаций. Гостями мероприятия стали 800 иностранных гостей.