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Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Иркутской области 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев от лица правительства выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области.
"Остаются подтопленными более 50 населенных пунктов, где в общей сложности проживают около 10 тысяч человек. Много пострадавших, более 150 человек госпитализированы, к сожалению, есть и погибшие. От имени правительства хочу выразить их близким наши глубокие соболезнования", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах — Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.
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Политика , Катастрофы , Дмитрий Медведев , Иркутская Область
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