Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Иркутской области

"Остаются подтопленными более 50 населенных пунктов, где в общей сложности проживают около 10 тысяч человек. Много пострадавших, более 150 человек госпитализированы, к сожалению, есть и погибшие. От имени правительства хочу выразить их близким наши глубокие соболезнования", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах — Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.