Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина , стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao. Об этом сообщает Global Times.

Сотни интернет-магазинов предлагают приобрести термостакан, который производители описывают как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На термосе изображен российский герб.

"Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели", — приводит газета одно из рекламных объявлений.

Представитель одного из онлайн-магазинов отметил, что к ним поступило уже более сотни заказов. По его словам, покупка станет "идеальным подарком для любого друга".