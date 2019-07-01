Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao. Об этом сообщает Global Times.
Сотни интернет-магазинов предлагают приобрести термостакан, который производители описывают как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На термосе изображен российский герб.
"Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели", — приводит газета одно из рекламных объявлений.
Представитель одного из онлайн-магазинов отметил, что к ним поступило уже более сотни заказов. По его словам, покупка станет "идеальным подарком для любого друга".
На приеме в честь лидеров стран G20 в Японии Владимир Путин пил из собственной термокружки, которую нередко использует во время различных мероприятий. Некоторые СМИ уделили этому большое внимание. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что глава государства постоянно пьет чай из этого термоса. По его словам, странно, что это заметили только сейчас.