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Госдума предложила создать реестр террористов 

360tv.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать единый реестр террористических организаций. С таким предложением он выступил в ходе встречи с Председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.
В ходе встречи Володин и Шентоп обсудили развитие новых форматов межпарламентского сотрудничества. В частности, политики обсудили конференцию спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В очередной раз коллеги встретятся в октябре в столице Турции Стамбуле.
Как считает председатель российского парламента, в рамках Конференции необходимо будет обсудить создание единого реестра террористических организаций. В частности, настала пора давать единую трактовку и определение террористическим организациям. До сих пор террористы находили лазейки в законах и уходили от ответственности.
«Единый реестр террористических организаций необходимо обсудить в рамках Конференции спикеров по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействию», — подчеркнул Председатель Госдумы.
Володин добавил, что к работе конференции вероятно можно будет привлечь и других участников. В частности, в Стамбул могут приехать представители Сирии и Индии.
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Комментарии8
Политика , Мустафа Шентоп , Вячеслав Володин , Госдума , Парламент Турции
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