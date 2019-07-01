Госдума предложила создать реестр террористов

Китая, Ирана, Пакистана, В ходе встречи Володин и Шентоп обсудили развитие новых форматов межпарламентского сотрудничества. В частности, политики обсудили конференцию спикеров парламентов Афганистана России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В очередной раз коллеги встретятся в октябре в столице Турции Стамбуле.

Как считает председатель российского парламента, в рамках Конференции необходимо будет обсудить создание единого реестра террористических организаций. В частности, настала пора давать единую трактовку и определение террористическим организациям. До сих пор террористы находили лазейки в законах и уходили от ответственности.

«Единый реестр террористических организаций необходимо обсудить в рамках Конференции спикеров по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействию», — подчеркнул Председатель Госдумы.

Володин добавил, что к работе конференции вероятно можно будет привлечь и других участников. В частности, в Стамбул могут приехать представители Сирии и Индии.