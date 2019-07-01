Россия призвала США обменять летчика Ярошенко

«Освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую вы изъяли в нарушение Венской конвенции», — заявил замминистра.

По его мнению, если придерживаться такой политики «малых шагов», «позитивный эффект от возможных результатов может оказаться значимым».

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Защита Ярошенко указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья.

В конце декабря 2018 года было подсчитано, что в американских тюрьмах в настоящий момент находятся около 100 россиян. По словам посла России в США Анатолия Антонова, права заключенных систематически нарушаются, при этом иногда дело доходит до пыток. Помимо этого, россияне сталкиваются с издевательствами, отказом в медицинской помощи, необоснованным ужесточением режима и моральным давлением.