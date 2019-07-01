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Россия призвала США обменять летчика Ярошенко 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия призывает США освободить летчика Константина Ярошенко и обменять его на заключенных американцев, отбывающих наказание на российской территории. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.
«Освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую вы изъяли в нарушение Венской конвенции», — заявил замминистра.
По его мнению, если придерживаться такой политики «малых шагов», «позитивный эффект от возможных результатов может оказаться значимым».
Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Защита Ярошенко указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья.
В конце декабря 2018 года было подсчитано, что в американских тюрьмах в настоящий момент находятся около 100 россиян. По словам посла России в США Анатолия Антонова, права заключенных систематически нарушаются, при этом иногда дело доходит до пыток. Помимо этого, россияне сталкиваются с издевательствами, отказом в медицинской помощи, необоснованным ужесточением режима и моральным давлением.
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Комментарии
Политика , США , Константин Ярошенко , Сергей Рябков , РИА Новости
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