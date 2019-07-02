Жена Климкина работает на Зеленского

Ранее Марина Михайленко работала в администрации предшественника Зеленского Петра Порошенко — была заместителем главы департамента внешней политики и европейской интеграции.

«Она (по-прежнему. — Прим. ред.) работает на должности», — рассказали в департаменте сегодня.

Вчера супруг Марины Михайленко Павел Климкин объявил об уходе в политический отпуск из-за недовольства им, высказанного президентом.

На прошлой неделе Зеленский раскритиковал и призвал привлечь главу МИДа к дисциплинарной ответственности за несогласование отказа на предложение России относительно судьбы моряков, задержанных в ходе керченского инцидента.