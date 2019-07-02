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Жена Климкина работает на Зеленского 

Рамблер + ещё 21 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина Марина Михайленко работает в администрации президента Владимира Зеленского, рассказали «Украинским новостям» в департаменте внешней политики и евроинтеграции АП.
Ранее Марина Михайленко работала в администрации предшественника Зеленского Петра Порошенко — была заместителем главы департамента внешней политики и европейской интеграции.
«Она (по-прежнему. — Прим. ред.) работает на должности», — рассказали в департаменте сегодня.
Вчера супруг Марины Михайленко Павел Климкин объявил об уходе в политический отпуск из-за недовольства им, высказанного президентом.
На прошлой неделе Зеленский раскритиковал и призвал привлечь главу МИДа к дисциплинарной ответственности за несогласование отказа на предложение России относительно судьбы моряков, задержанных в ходе керченского инцидента.
«Важно, что мы не попали в российскую ловушку, но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию — ослаблять», — заявил Климкин, объявляя об уходе в отпуск.
Комментарии2
Политика , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , МИД
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