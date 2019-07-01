Песков: встреча Путина и Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна

"В международных отношениях нет ничего невозможного, и президент Путин исполнен прагматизма в своем подходе в международных делах, тем более по такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, нужна встреча ради результата", — сказал он.

"Здесь мы возвращаемся к тезису о том, что пока еще очень много вопросов на повестке дня, с тем, чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, в том числе по реализации Минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", — добавил представитель Кремля.