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Песков: встреча Путина и Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча в ближайшей перспективе.
"В международных отношениях нет ничего невозможного, и президент Путин исполнен прагматизма в своем подходе в международных делах, тем более по такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, нужна встреча ради результата", — сказал он.
"Здесь мы возвращаемся к тезису о том, что пока еще очень много вопросов на повестке дня, с тем, чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, в том числе по реализации Минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", — добавил представитель Кремля.
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Комментарии
Политика , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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