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Россия отвергает любые формы шантажа и давления, заявил Лавров 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия отвергает любые формы шантажа и давления в международных отношениях, в том числе односторонние санкции и торговые войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Неприемлемы попытки смены неугодных правительств за их независимую политику, неприемлемы попытки организации и поддержки антиконституционных государственных переворотов. Эта практика решительно осуждена подавляющим большинством государств во многих резолюциях Генеральной ассамблеи ООН. И, конечно же, отвергаем любые формы шантажа и давления, включая односторонние санкции и торговые войны", — заявил Лавров на открытии международного форума "Развитие парламентаризма".
Он отметил, что Россия заинтересована в повышении предсказуемости в международных делах, продвижении повестки дня, "которая способствовала бы обеспечению их (населения) мирного, безопасного будущего, повышения качества их жизни и благосостояния".
"Поэтому представляется важным, чтобы политики не жертвовали коллективными интересами своих граждан ради сиюминутных геополитических сомнительных дивидендов", — добавил министр.
В Москве проходит второй международный форум "Развитие парламентаризма", организованный Государственной думой. В этом году в столицу приехали гости из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов. Среди участников форума — 41 спикер национальных парламентов.
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Политика , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , Госдума
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