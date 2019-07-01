Заход эсминца США в Черное море сочли в Крыму «наглым упорством»

Крымский парламентарий Юрий Гемпель назвал появление военного эсминца ВМС США в акватории Черного моря «наглым упорством», которое направлено на создание напряженности в международных отношениях. По его мнению, подобные действия со стороны Соединенных Штатов говорят о том, что власти страны не хотят отказываться от «агрессивных планов».

Крыму считают, что заход американского эсминца «Карни» в акваторию Черного моря является наглым упорством. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов», — прокомментировал ситуацию с военным кораблем Военно-морских сил США Гемпель в разговоре с РИА «Новости».

Он отметил, что за последние годы российские армия и флот обновили свое вооружение, получив технику, которая в разы превосходит американское оружие. Таким образом, считает представитель крымского парламента, страна способна обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь граждан России

«А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в черноморском регионе», — заключил парламентарий.

Несколькими часами ранее сообщалось, что эсминец ВМС США «Карни» вошел в акваторию Черного моря, о чем говорят данные сервиса по отслеживанию движения судов MarineTraffic, передает агентство.

«Карни», по информации Шестого фтора Соединенных Штатов, появился в акватории для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Таким образом, по мнению представителей ВМС США, участие американских кораблей в учениях призвано «повысить региональную стабильность» в Черном море. Всего в маневрах примут участие 19 стран, 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военнослужащих. Среди стран-участниц есть также Франция, Грузия, Украина, Польша, Турция, Великобритания.

Штаб руководства учений, которые пройдут с 1 по 12 июля, будет находиться в Одессе. Согласно положениям Конвенции Монтрё о статусе проливов, подписанной еще в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Между тем первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс заход эсминца в акваторию Черного моря назвал демонстрацией силы американского государства.

«Партия войны и партия агрессии — они всегда хотят показать свою значимость, возможности и силы. Они хотят проверить бдительность российских вооруженных сил, нашей системы противовоздушной обороны, готовность военно-морского флота и пограничных войск», — сказал Фикс «Российской газете» отметив, что все на этом и закончится.

По мнению председателя госсовета республики, действия НАТО после возвращения российской делегации в ПАСЕ уже не актуальны.

Он считает, что риторика европейских стран по отношению к России изменилась после принятого организацией решения о восстановлении прав делегатов. «А после встречи президентов США и России, Турции и России можно говорить о новом векторе геополитики. Поэтому следует воспринимать новый заход американского эсминца как отработку своих частных военных тактических задач», — обратил внимание Фикс, сказав, что на такие «мелкие вещи» не стоит обращать внимания.

Тем временем в крымском регионе заметили не только эсминец ВМС США, на борту которого могут располагаться крылатые ракеты «Томагавк», дальность действия которых составляет 1,6 тыс. км.

Неделей ранее у берегов Крыма и над Донбассом, по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, были замечены два американских летательных аппарата, которые проводили там разведку.

Один из них — беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk — вылетел в 07:40 по мск с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Он пересек болгарское воздушное пространство, после чего провел мониторинг линии разграничения в Донбассе. Там он провел около 3,5 часов, а затем отправился к российскому Черноморскому побережью, передает РИА «Новости».

Второй самолет отправился с того же полигона к южным границам Крыма уже вечером. Высота его полета была равна примерно 8 км, а скорость — 792,5 км/ч.

Как отмечают крымские власти, участившиеся случаи полетов разведывательных иностранных самолетов вызывают некоторую обеспокоенность.

«Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений. Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ», — сказал депутат крымского парламента Иван Шонус в разговоре с РИА «Новости».