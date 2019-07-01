Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей

Россиян оградили от дорогих микрозаймов

С 1 июля 2019 года кредиты россиян (сам долг плюс проценты за весь период), взятые на срок до года, не смогут превышать размер ссуды более чем в два раза. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Новые правила ограничивают ежедневную процентную ставку одним процентом, что сильнее всего скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО), отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Опрошенные РБК эксперты заявили, что из-за этого популярные у населения займы до зарплаты станут нерентабельными. Например, с взявшего десять тысяч рублей в кредит человека нельзя будет потребовать больше 30 тысяч рублей (десять тысяч — сам долг, а 20 тысяч — предел начисленных платежей).

Что не нравится Путину в либеральной идее

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 заявил, что либеральная идея в целом привлекательна, но слишком многогранна и «начинает поедать сама себя». Об этом рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников

Рассуждая о либеральной идее, президент, в частности, упомянул миграцию и рассказал, что в некоторых странах Европы родителей просят не отправлять дочерей в школу в юбках «в целях безопасности». Российский президент подчеркнул, что ситуацию с либерализмом нельзя «доводить до такого состояния». Также, по словам Путина, представители либеральной идеи в последнее время навязывают школам необходимость «определенного так называемого сексуального воспитания».

Джонсон вступил в полемику с Путиным

Претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон написал колонку для Daily Telegraph, поспорив с президентом РФ Владимиром Путиным о либерализме.

Ранее Путин заявил, что современная либеральная идея «изжила себя окончательно». Джонсон написал, что считать либерализм устаревшим — «это вздор». По мнению британского политика, либерализм жив и обеспечивает процветание в масштабах, «невообразимых для предыдущих поколений». Джонсон отметил, что важной особенностью либеральной демократии является возможность каждого высказать свою позицию при голосовании, а система Евросоюза такой возможности не дает, поэтому и нужен Brexit.

«Покинув ЕС 31 октября, мы докажем Путину, что он неправ», — написал Джонсон.

Чем займется Евкуров после отставки

Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет замминистра обороны России Сергея Шойгу по боевой подготовке вооруженных сил. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны

Газета назвала новый пост Евкурова одним из ключевых в российских вооруженных силах: в его подчинение перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ. Замглавы Минобороны по боевой подготовке в первую очередь займется повышением боеспособности межвидовых группировок войск.

Путин и Лукашенко неформально встретились в Минске

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня провели в Минске неформальную встречу, к которой позже присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в резиденции белорусского лидера. Агентство опубликовало фото со встречи, на котором президенты запечатлены за столом с чаем, бутербродами и фруктами. Трое лидеров намерены посетить церемонию закрытия II Европейских игр, которая пройдет в Минске 1 июля.