Песков рассказал про иностранные языки Путина

«Да, использует весьма активно. Он всегда, когда общается с госпожой Меркель, Юнкером и другими коллегами, часто переходит на немецкий», — сказал Песков. В остальных случаях он говорит на английском, поделился Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин»

Как известно, Путин, работая в КГБ, пять лет провел в Дрездене, немецким он владеет в совершенстве, говорят на этом языке и члены его семьи.

В том, что касается английского, информация разная, некоторые пишут, что Путин изучил английский во время работы в КГБ, по другим данным, он начал учить английский после вступления в должность президента в 2001 году.