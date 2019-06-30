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Песков рассказал про иностранные языки Путина 

Рамблер 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин нередко говорит на английском и немецком в ходе двусторонних встреч, сообщает «Интерфакс».
Путин осадил журналиста по-немецки
«Да, использует весьма активно. Он всегда, когда общается с госпожой Меркель, Юнкером и другими коллегами, часто переходит на немецкий», — сказал Песков. В остальных случаях он говорит на английском, поделился Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин»
Как известно, Путин, работая в КГБ, пять лет провел в Дрездене, немецким он владеет в совершенстве, говорят на этом языке и члены его семьи.
В том, что касается английского, информация разная, некоторые пишут, что Путин изучил английский во время работы в КГБ, по другим данным, он начал учить английский после вступления в должность президента в 2001 году.
А впервые он заговорил по-английски в 2002 году общаясь в Букингемском дворце с Елизаветой II, которой выразил соболезнования в связи со смертью ее матери.
Комментарии
Политика , Елизавета II , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Интерфакс
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