Захарова высмеяла Порошенко цитатой из «Афони»

»СМИ: «Порошенко: „Встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти“, — процитировала Захарова.

Пользователи по достоинству оценили иронию Захаровой и принялись шутить в комментариях. „Отсутствие звонка тревожный звонок“, „Порошенко дозвонился до автоответчика Трампа, была достигнута договоренность оставить сообщение после сигнала“, — написали в Сети.