Захарова высмеяла Порошенко цитатой из «Афони» 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала с помощью отрывка из фильма Георгия Данелии «Афоня высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа.
»СМИ: «Порошенко: „Встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти“, — процитировала Захарова.
В выложенном ею фрагменте фильма Катя Снегирева, роль которой сыграла Евгения Симонова с надеждой спрашивает у Афанасия Борщова (Леонид Куравлев), не он ли ей звонил.
Пользователи по достоинству оценили иронию Захаровой и принялись шутить в комментариях. „Отсутствие звонка тревожный звонок“, „Порошенко дозвонился до автоответчика Трампа, была достигнута договоренность оставить сообщение после сигнала“, — написали в Сети.