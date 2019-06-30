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Захарова высмеяла Порошенко цитатой из «Афони» 

Рамблер 10 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала с помощью отрывка из фильма Георгия Данелии «Афоня высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа.
Захарова: ты не слышишь меня, я не слышу тебя
»СМИ: «Порошенко: „Встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти“, — процитировала Захарова.
В выложенном ею фрагменте фильма Катя Снегирева, роль которой сыграла Евгения Симонова с надеждой спрашивает у Афанасия Борщова (Леонид Куравлев), не он ли ей звонил.
Пользователи по достоинству оценили иронию Захаровой и принялись шутить в комментариях. „Отсутствие звонка тревожный звонок“, „Порошенко дозвонился до автоответчика Трампа, была достигнута договоренность оставить сообщение после сигнала“, — написали в Сети.
Комментарии2
Политика , Видео , Афанасий Борщов , Георгий Данелия , Петр Порошенко , Мария Захарова , Леонид Куравлев , Евгения Симонова , МИД , Киев
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