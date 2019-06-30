Песков: Мэй в «жёсткой форме» говорила с Путиным по делу Скрипалей

«Она действительно в жёсткой форме говорила по делу Скрипалей. И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по этому делу. Мы все знаем, что каких-либо доказательств по делу Скрипалей британская сторона до сих пор не представила — ни нам, ни своим союзникам в Европе, ни своим союзникам за океаном, иначе они были бы каким-то образом опубликованы», — приводит слова Пескова Интерфакс.

Он добавил, что в Кремле до сих пор на знают, «где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ним что-то».

«Здесь просто нужно называть вещи своими именами, поэтому эта часть беседы была, действительно, жесткая, предельно откровенная», — подчеркнул Песков.

Ранее Путин провёл на полях саммита G20 в Осаке переговоры с Мэй в формате один на один, после чего встреча продолжилась в расширенном составе.