Соловьев спросил Пескова, за что пили Путин и Трамп

Песков не смог ответить на вопрос о том, за что чокались перед ужином вечером первого дня саммита G20 Путин и Трамп.

"Был какой-то общий тост?" — поинтересовался у Пескова ведущий программы Владимир Соловьев.

"Вот этого я не знаю, я просто не видел, в отличие от вас, вы следили как раз прямым эфиром. У меня не было такой возможности, поэтому я не могу вам ответить", — сказал пресс-секретарь президента.

По мнению Пескова, российский президент "наверное, должен быть удовлетворен" огромной работой, проделанной на саммите в Осаке.