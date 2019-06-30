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Соловьев спросил Пескова, за что пили Путин и Трамп 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал о некоторых деталях работы Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке. По словам Пескова, на встречах с зарубежными коллегами российский президент активно использует иностранные языки: например, часто переходит на немецкий в беседах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, и на английский — с другими коллегами.
Песков не смог ответить на вопрос о том, за что чокались перед ужином вечером первого дня саммита G20 Путин и Трамп.
"Был какой-то общий тост?" — поинтересовался у Пескова ведущий программы Владимир Соловьев.
"Вот этого я не знаю, я просто не видел, в отличие от вас, вы следили как раз прямым эфиром. У меня не было такой возможности, поэтому я не могу вам ответить", — сказал пресс-секретарь президента.
По мнению Пескова, российский президент "наверное, должен быть удовлетворен" огромной работой, проделанной на саммите в Осаке.
"Он действительно по максимуму, с максимальным КПД использует, собственно, каждый час на подобных многосторонних форумах, как "двадцатка", — рассказал Песков.
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Политика , В мире , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Еврокомиссия , Москва , Осака
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