На бой с паводком: Путин прилетел в Иркутскую область

По пути с саммита «большой двадцатки» президент России Владимир Путин прибыл в Братск Иркутской области для проведения экстренного совещания по урегулированию последствий сильнейшего паводка в регионе. Глава государства распорядился обеспечить людей всем необходимым, а также составить план по восстановлению пострадавших населенных пунктов. С начала недели из-за сильных дождей несколько районов области оказались подтоплены. 112 человек госпитализированы, пятеро погибли.

Российский лидер Владимир Путин внепланово прибыл Иркутскую область, где объявлен режим ЧС в связи с сильными паводками, передает «Интерфакс». Путин прилетел в Братск на обратном пути в Москву после саммита «большой двадцатки», который прошел в Осаке с 28 по 29 июня.

Совещание главы государства с главой МЧС Евгением Зиничевым , губернатором Иркутской области Сергеем Левченко , а также с руководителями профильных министерств, ведомств и муниципальных образований прошло в здании аэропорта примерно в 22 часа по мск.

Владимир Путин поставил на встрече несколько оперативных задач. Так, региональные власти должны наладить информирование граждан о помощи и пунктах временного размещения, а также предоставить пострадавшим от погодной аномалии питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой помощи.

«В том числе нужно помочь людям найти своих родных и близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти — это само собой разумеется — четко знали, кто и где сейчас находится», — обратил внимание чиновников президент России.

Кроме того, он поручил с субботы, 29 июня, начать выплаты жителям затопленных районов. Контролировать этот процесс, по поручению главы государства, будет глава региона Сергей Левченко.

«Поручаю руководитель региона, губернатору, взять под самый строгий контроль. Повторю: надо начать выплаты сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших. Хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Как сообщил Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 млн рублей. Хотя ранее издание со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщало о 662 млн При этом, по мнению президента, к урегулированию ситуации в Иркутской области необходимо подключить ФАС МВД , чтобы ведомства контролировали цены на товары.

«Не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей», — поручил Путин.

Кроме того, чиновники должны провести оценку восстановительных работ и наметить план постройки нового жилья для поселения людей, чтобы они не оказались в палатках, когда наступят холода.

«Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь, в том числе, лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем?» — сказал глава страны на совещании.

Президент поручил отправить детей из подтопленных районов области в детские лагеря. По его словам, занятия в школах Иркутской области должны начаться в положенное время — с 1 сентября.

«Также требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры, имею в виду энергетику, связь и транспорт, объекты здравоохранения и образования, школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя в сентябре», — заявил Владимир Путин.

Паводки, вызванные сильными дождями, начались в регионе с начала недели. По данным местного портала «Сибирские новости», в зоне наводнения находится 31 населенный пункт в четырех районах области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском.

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживают 9063 человека, в том числе 1984 ребенка. В некоторых населенных пунктах вода продолжает прибывать.

По словам главы министерства Евгения Зиничева, количество погибших выросло до пяти человек.

«В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысячи человек. В результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребенка», — сообщил он Владимиру Путину.

По данным Минздрава России, число госпитализированных составило 112 человек. При этом, как отметили в ведомстве, всего за помощью обратились 517 человек.

Кроме того, эвакуирован 1161 человек. «В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, из них 282 ребенка и шесть маломобильных граждан. Остальные жители приняли решение остаться у родственников», — сообщил Зиничев.