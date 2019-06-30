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Путин оценил масштаб разрушений в Иркутской области 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Президент России Владимир Путин оценил масштаб разрушений из-за наводнения в Иркутской области как «очень большой». Об этом сообщает «Интерфакс».
«По сути, само событие еще не закончилось, подтопление продолжается, когда вода сойдет, еще непонятно, можем только приблизительно это сказать. А время на восстановление сокращается, как шагреневая кожа. Его становится все меньше и меньше», — сказал президент.
Глава государства также отметил, что по итогам совещания был подготовлен проект поручений. Помимо этого, 3 июля в Москве Путин проведет еще одно совещание для обсуждения ситуации в регионе.
Ранее Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения. Ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.
В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали 5 человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.
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Политика , Катастрофы , Виталий Мутко , Владимир Путин , Иркутская Область
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