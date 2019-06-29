Путин заявил, что восстановление жилья в Иркутской области должно начаться немедленно

Президент РФ Владимир Путин на совещании в связи с наводнением в Иркутской области поручил скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы люди не остались на улице к зиме.

"Прошу уже сейчас не откладывая наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что все пострадавшие от паводков объекты инфраструктуры, здравоохранения и образования нужно оперативно восстановить, учебный год в регионе должен начаться вовремя.

"Требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры — имею в виду энергетику, связь и транспорт, [а также] объектов здравоохранения и образования — школы, детские сады, больницы", — сказал Путин.

"Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре", — добавил глава государства.

Президент поручил МЧС , руководству Иркутской области и профильным министерствам уже сейчас приступить к оценке объема восстановительных работ, определить, какие потребуются дополнительные материальные и финансовые ресурсы, какие строительные мощности, стройматериалы и технику нужно будет дополнительно привлечь, "в том числе из соседних регионов, да и, если потребуется, из отдаленных регионов страны".

Полпреды президента в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах — Сергей Меняйло Юрий Трутнев (занимает также пост вице-премьера РФ) — должны взять на контроль и координировать всю эту работу, добавил Путин.

Президент подчеркнул, что все поставленные им задачи по ликвидации последствий паводков должны решаться четко и при взаимодействии всех уровней власти, что, по его словам, "чрезвычайно важно в таких ситуациях". Он заявил, что рассчитывает на этом совещании услышать доклады о ситуации и о ближайших, а также среднесрочных планах по восстановлению инфраструктуры, жилья и социальных объектов.

Финансовая помощь

Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области.

"Нужно незамедлительно, буквально сегодня, начать выплаты пострадавшим гражданам", — указал российский лидер.

"Обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион — как доложил министр финансов [Антон Силуанов], они уже должны быть здесь, в регионе, но этого недостаточно; нужно, чтобы деньги до людей дошли — до каждого конкретного человека, до каждой семьи", — подчеркнул Путин.

"Поручаю руководителю региона — губернатору взять под самый строгий контроль", — сказал президент о помощи пострадавшим.

По его словам, "надо начать выплаты уже сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших, хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно".

Информирование людей

Российский лидер также потребовал наладить полное информирование людей в пострадавших от паводка. Одна из важнейших задач — обеспечение людей питьевой водой, указал глава государства.

"Нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", — поручил Путин на совещании в Братске. Он подчеркнул: "Особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах".

Президент поручил региональным и местным властям, территориальным органам федеральных ведомств "быть в постоянном контакте с людьми, максимально быстро реагировать на поступающие от них жалобы и обращения". "Нужно помочь людям найти своих родных, близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти четко знали, кто и где сейчас находится", — подчеркнул глава государства.