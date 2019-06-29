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Русским потребовали вернуть права в Восточной Европе 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Представители Крыма, выступая на сессии Совета по правам человека ООН, выступили с требованием восстановить права русских на Украине, в Эстонии, Латвии, Польше и других странах Восточной Европы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера крымского правительства и постоянного представителя республики при российском лидере Георгия Мурадова.
По его словам, они прибыли на заседание в качестве неправительственной организации, поскольку в официальном статусе их бы не пустили.
Он отметил, что на сессии затрагивалась тема "антироссийской истерии" и "антирусизма".
Он пояснил, что это важная тема, поскольку лидеры российских организаций зачастую преследуются в странах Восточной Европы и оказываются за решеткой.
"Причем каких-то основательных вразумительных претензий или обвинений не предъявляется", — отметил Мурадов.
Он также добавил, что гонениям могут подвергнуться те, кто поддерживают русские школы в Латвии, что не может не вызывать беспокойство.
Ранее сообщалось, что шествие против ликвидации русских школ прошло в Латвии.
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Комментарии9
Политика , Совет по правам человека , ООН , Латвия , Польша , Республика Крым , Эстония
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