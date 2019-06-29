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В Совфеде оценили заявление немецкого политика о санкциях 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: RT на русском
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг, которая выступила с призывом постепенной отмены санкций против России.
«Прагматичное, умное заявление. Они прекрасно понимают, что санкции, которые были введены против нас и на которые они получили ответ, нанесли им серьёзный урон… Европейцы и немцы не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях экономики получили очень серьёзный ущерб. Они прекрасно понимают, что Россия обошлась без помощи иностранных государств», — заявил Джабаров.
Он напомнил, что подобные заявления звучат не первый раз, и выразил надежду, что страны Европы окончательно придут к осознанию бесполезности санкций.
Тот факт, что европейские политики всё чаще говорят о необходимости прекращения санкционного давления, не означает, что санкции будут отменены в ближайшее время, считает политик.
«Это процесс длительный, постепенный, поэтапный. Что касается американских санкций, сомневаюсь, что что-то изменится, а европейские, скорее всего, будут отменяться в ближайшие годы или раньше », — добавил сенатор.
Ранее Швезиг заявила, что санкционная политика подтолкнула Россию к самообеспечению сельскохозяйственной продукцией и призвала к постепенной отмене санкций.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , Владимир Джабаров , Мануэла Швезиг , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации
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