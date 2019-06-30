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Росстат заплатит огромные деньги Comedy Club за номер о переписи населения 

Ura.Ru + ещё 1 21 минуту назад
Фото: Facebook Comedy Club
На информационно-разъяснительную работу по всероссийской переписи населения Росстат потратил почти один млрд рублей. Сейчас ведомство проводит соответствующий тендр.
Как сообщается в заявке, 949 млн рублей пойдут на размещение материалов в СМИ и социальных сетях. Ведомство будет популяризировать перепись в тематических аккаунтах в YouTube, Instagram. Осенью 2020 года на экраны, согласно заявке, должен выйти юмористический номер в эфире популярного шоу: КВН или Comedy Club, пишет РИА «Новости».
Перепись населения пройдет в России в 2020 году, ее итоги планируется подвести в 2021 году. Предполагается, что в рамках переписи посчитают не только численность населения страны, но и учтут миграционные потоки.
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Политика , Социология , Росстат , РИА Новости
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