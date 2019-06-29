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Названо условие расплаты России перед Советом Европы 

Рамблер 18 минут назад
Порядок выплаты Россией взносов в Совет Европы пока не определен. Для этого нужно выработать «дорожную карту», заявил замминистра финансов Сергей Сторчак, сообщает РИА Новости.
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Он отметил, что к 30 июня, а именно к этому дню исполнится два года, как Россия не платит взносы в ПАСЕ, этот вопрос решен не будет.
«Мы никому еще ничего не должны. Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства», — сказал Сторчак, отметив, что пока лишь обсуждены различные вопросы и установлена сумма платежа.
Как сообщает «Интерфакс», речь идет примерно о 85 млн евро. Пока неизвестно, каким будет график платежей, не исключается, что это будет единовременный платеж.
В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и части других полномочий. В итоге в июне 2017 года Россия прекратила участие в ПАСЕ и на два года заморозила выплаты в бюджет Совета Европы. Для ПАСЕ это не прошло бесследно: дефицит бюджета организации достиг 1,5 миллиона евро.
Комментарии15
Политика , Видео , Сергей Сторчак , Совет Европы , РИА Новости
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