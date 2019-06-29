«Он заблуждается»: Путин ответил Элтону Джону

России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних — так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона , раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.

Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА «Новости».

«Вы вспомнили Элтона Джона — я очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

При этом он напомнил о существовании в России закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, передает ФАН.

«У нас есть закон, за который нас все «шпыняют» — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», — пояснил глава государства.

В целом, он выразил удивление тем, какой эффект на Западе произвели его слова.

«Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью, что это интервью — на самом деле я считал его таким обычным, проходным, рабочим, ничего такого нового я, как мне казалось, не сказал — вызвало такой интерес», — добавил Путин.

Его речь стала ответом на пост Джона в инстаграме, где он высказал возмущение словами Путина про ЛГБТ и выразил несогласие с тем, что проведение политики, охватывающей многокультурное и сексуальное разнообразие, устарело в обществах России и Запада.

«Я нахожу двуличие в вашем комментарии: вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы», и говорите, что «у вас нет проблем с этим». И все же российские прокатчики решили подвергнуть мой фильм Rocketman жесткой цензуре, удалив все упоминания о том, что я обрел истинное счастье благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей», — написал музыкант.

Обладатель «Грэмми» также выразил признательность британскому правительству и других стран, поддерживающих права ЛГБТ, за возможность «любить кого хочешь».

В искомом интервью редактору британского издания The Financial Times Лайонелу Барберу Путин заявил, что в России не ущемляются права гомосексуалистов.

«Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай Бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными», — сказал российский лидер.

Он детализировал, что воспитание детей в духе сексуальной свободы, возможно, не всегда должно иметь место.

«Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего ни против кого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения», — подытожил президент России.

В начале нынешнего месяца стало известно, что из российской версии фильма о популярном британском певце пропали эпизоды с наркотиками, а также гей-сцены. Кроме того, из ленты был удален финальный титр, в котором говорилось, что Джон нашел любовь всей своей жизни «и воспитывает с любимым мужчиной детей».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков , комментируя данную ситуацию, заявил, что не знает о самой картине, и посоветовал интересующимся темой задать свои вопросы представителям Министерства культуры

Путин заявил, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации в России имеют возможность безнаказанно открыто заявлять об этом.

«Я хочу вам сказать, что у нас нет никаких ограничений и притеснений… Больше того, очень многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними поддерживаем отношения», — сказал российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

По словам главы государства, многие из них добиваются выдающихся результатов в своих видах деятельности, а также получают государственные награды и ордена за свои успехи. При этом Путин напомнил о том, что в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

«Есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. И, знаете, логика этого закона в том, чтобы дать детям спокойно вырасти, не влияя на их сознание. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную», — добавил президент России.

Кроме того, российский лидер заявил, что он как глава государства считает долгом поддерживать традиционные семейные ценности, передает НСН.