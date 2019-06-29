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Глава отделения ЛДПР в Петербурге Капитанов заявил, что приостанавливает членство в партии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: vk.com/kapitanovspb
Руководитель регионального отделения партии ЛДПР в Санкт-Петербурге Олег Капитанов, назначенный в пятницу председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, заявил, что приостанавливает членство в партии. Об этом он сообщил журналистам в субботу на празднике Сабантуй в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области.
25 июня врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил пост главы комитета Капитанову, который принял предложение. В пятницу ЛДПР распространила заявление о том, что партия "не просила у администрации Санкт-Петербурга никаких должностей". По утверждению ЛДПР, Капитанов "согласился возглавить комитет под давлением" и в ближайшее время напишет заявление об увольнении.
"Александр Дмитриевич Беглов предложил мне возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Я согласился, потому что считаю, что надо работать все-таки на пользу города, на пользу граждан. У [комитета] достаточно много полномочий. Что касается моего членства в партии ЛДПР, то я сейчас приостанавливаю членство в партии, потому что интересы петербуржцев — они гораздо важнее. Я сделаю все для того, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой", — сказал Капитанов.
26 июня руководитель фракции ЛДПР в Петербурге Капитанов сложил свои полномочия в парламенте города. Тогда же он подал в горизбирком подписи муниципальных депутатов для участия в выборах губернатора, однако их количество оказалось меньше, чем требуется для прохождения так называемого муниципального фильтра и регистрации кандидатом.
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Политика , Александр Беглов , Олег Капитанов , Правительство Санкт-Петербурга , ЛДПР , Санкт-Петербург
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