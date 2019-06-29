По святым местам: Гаврилов поедет в Грузию, несмотря на запрет

Грузия запретила въезд депутату Госдумы РФ , президенту Межпарламентской ассоциации православия Сергею Гаврилову , который в ходе ассамблеи сел в кресло спикера грузинского парламента — и это стало отправной точкой международного скандала и митингов в Тбилиси . Между тем, сам парламентарий надеется еще раз посетить Грузию в рамках российского закона «О паломничестве».

Депутату Госдумы РФ, президенту Межпарламентской ассоциации православия Сергею Гаврилову, нахождение которого в кресле спикер грузинского парламента привело к международному скандалу и митингам в Тбилиси, закроют въезд в Грузию.

«Мы его не впустим в страну», — приводит РИА «Новости» слова министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

Между тем, сам парламентарий надеется еще раз посетить Грузию в рамках российского закона «О паломничестве».

«Мы приняли закон «О паломничестве», и в рамках этого закона я хотел бы опробовать его, посетив Грузию, поездить по святыням местным», — признался член нижней палаты парламента.

Два дня назад в пресс-службе Ростуризма заявили, что в Грузии в настоящий момент находятся более 900 российских туристов, которые вернутся в Россию до 8 июля.

«В настоящее время по данным, полученным от туроператоров по запросам Ростуризма, в Грузии находятся 930 туристов, их возврат будет осуществлен в плановом порядке до 8 июля 2019 года, согласно выписанным билетам», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в агентстве по туризму отметили, что с 21 по 26 июня в Россию вернулось 570 туристов. Общее же число россиян, заключивших туристические договоры после 8 июля и до конца года, составляет почти 4 тыс. человек.

Между тем, по данным аналитиков сервиса Ostrovok.ru, 61% опрошенных намерены добраться до Грузии. Из них 24% уверены, что СМИ преувеличивают возможную опасность для туристов, примерно 18% заявили, что не откажутся от тура и будут добираться до Грузии с пересадками.

17% респондентов планируют добираться до места назначения на автомобиле или поезде. Около 2% туристов отметили, что уже оплатили перелет и проживание и не хотят отменять поездку, чтобы не потерять деньги.

Беспорядки антироссийского характера в Тбилиси начались в четверг, 20 июня, когда оппозицию не утроило, что Сергей Гаврилов занял место спикера парламента во время открытия МАП. Отметим, что на это международное мероприятие, которое проходило в стенах грузинского парламента, приехали более 20 делегаций из разных стран.

В ходе митинга депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» прервали Гаврилова и потребовали от российских депутатов «убираться вон из парламента». После этого они сами покинули здание и призвали грузин выйти на митинг.

Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось около 10 тыс. активистов, требовавших от ряда чиновников выйти в отставку. В результате спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе добровольно оставил свою должность на фоне беспорядков в Тбилиси.

В результате столкновения с полицейскими пострадали около 250 человек пострадали, в их числе 80 полицейских. Задержаны были более 200 протестующих. Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, передает НСН.

Помимо этого, как отметил позднее Гаврилов, кто-то сообщил о нем «фейковую» информацию, которая прошлась по Грузии незадолго до прибытия российских представителей. Якобы Гаврилов участвовал в вооруженном конфликте в Абхазии и Приднестровье.

При этом, по словам парламентария, он никогда не воевал. Если он и бывал на территории тех стран, где были боевые действия, то занимался исключительно гуманитарной деятельностью, передает ФАН.

Вскоре Служба госбезопасности Абхазии (СГБ) ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией. Въезд иностранных граждан с территории Грузии был ограничен с 27 июня. Также был запрещен выезд жителей Абхазии в Грузию. По словам СГБ, данные меры введены из-за проходящих в Грузии протестов, которые затрагивают государственность Абхазии.

«Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования», — добавили в СГБ.

Стоит отметить, что Москва указала на нелепость причины для массовых митингов и допустила заведомую спланированность антироссийских акций, для которых кресло спикера использовалось лишь как повод. При этом даже в самой Грузии отнюдь нет единства относительно того, что в реальности стало причиной народных выступлений.