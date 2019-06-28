«Не вмешивайтесь»: как Трамп пошутил на встрече с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Осаке попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на стенограмму беседы Трампа и Путина с журналистами, которую опубликовал пресс-пул Белого дома.

Во время ответа на вопрос одного из журналистов, попросит ли Трамп российскую сторону не вмешиваться в предстоящие выборы, президент США повернулся к российскому лидеру и сказал: «Да, конечно, попрошу. Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы».

По информации агентства Bloomberg, Путин рассмеялся в ответ. После чего Дональд Трамп также улыбнулся и покачал головой. По оценке издания, предостережение Трампа не было серьезным.

Кроме того, как сообщает «Российская газета», Трамп пошутил еще раз. Его шутка прозвучала как реакция на журналистский ажиотаж, явно выходящий за рамки протокола.

Он сказал российскому президенту: «Как на церемонии Оскар. Так глупо».

Отметим, что ранее представители СМИ уже спрашивали главу американского государства, будет ли он во время переговоров с российским коллегой поднимать тему приписываемого России вмешательства в американские выборы. Дело в том, что американские спецслужбы ранее обвиняли в подобном российскую сторону. Только тогда речь шла о выборах 2016 года. Тем не менее, расследование показало, что сговора между Москвой и Трампом не было.

Перед вылетом из Вашингтона в Осаку Трамп заявил журналистам, что рассчитывает на «очень хороший разговор» с российским лидером.

Тем временем, в Госдуме уже отреагировали на шутки американского президента. Так, российский депутат Антон морозов в разговоре с ФАН сказал, что США не стоит судить по себе.

«Я думаю, что бесполезно затевать разговор по поводу вмешательства России в какие бы то ни было избирательные кампании, будь то США или Европа, любые другие страны, поскольку для нас суверенитет, независимость государств, принцип невмешательства во внутренние дела государств является самым главным в политике, в отличие от США», — заявил парламентарий.

В то же время он отметил, что желание американской стороны вести переговоры с Россией — это «разумный подход». Морозов обратил внимание, что российская сторона надеется, что именно он и «возобладает».

«С нами невозможно разговаривать языком принуждения, санкций и каких-то бесконечных упреков», — добавил депутат. Кроме того, он выразил надежду на продолжение процесса переговоров, утверждая, что необходимо вырабатывать взаимоприемлемую позицию, приходить к компромиссам, при помощи которых можно решить злободневные проблемы.

В то же время в Кремле отметили, что переговоры лидеров двух мировых держав прошли в позитивном ключе.

«Переговоры с Трампом были достаточно объемные по количеству затронутых вопросов. И затрагивались они в достаточно позитивном и конструктивном ключе. Хотя были и темы, по которым у наших стран имеются разногласия», — сказал РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он отметил, что, в целом, обе страны настроены «на налаживание диалога по всем вопросам, включая спорные».

В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что во время встречи обсуждались «вопросы стратегической стабильности». В том числе на повестке дня были Сирия и Украина.

«Один из самых главных вопросов — это, безусловно, современная модель системы контроля над вооружениями», — сказал Слуцкий. Кроме того, он назвал значимым итогом встречи договоренность лидеров России и США продолжить дискуссию по этой теме.

В то же время Слуцкий отметил, что обращение американского президента к главе России относительно вмешательства в американские выборы звучит анекдотично. «Мы никогда не вмешивались в избирательные процессы на территории других стран, мы уважаем такие понятия как суверенитет и право выбора», — подчеркнул парламентарий.