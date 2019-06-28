Кадыров эмоционально отреагировал на слова Путина о предательстве

«Я убежден, что любое предательство является низким и мерзким поступком, которому не существует оправдания. А предательство своего Отечества, Родины, государства вообще стоит в особом ряду, и должно быть наказуемо в самой жесткой и суровой форме, как и предусмотрено законом», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что зачастую такое предательство наносит огромный ущерб «экономической, военной мощи страны, политической и общественной стабильности».

По словам Кадырова, изменники идут на преступление из соображений личной выгоды, и оно становится их «личный позором и проклятием».

Глава Чечни призвал привлекать к ответственности людей, которые сначала занимают государственные должности, а затем делятся полученной информацией и «открыто льют воду на мельницу врагов России».