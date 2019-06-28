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Кадыров эмоционально отреагировал на слова Путина о предательстве 

Рамблер 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина, назвавшего предательство самым большим преступлением.
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«Я убежден, что любое предательство является низким и мерзким поступком, которому не существует оправдания. А предательство своего Отечества, Родины, государства вообще стоит в особом ряду, и должно быть наказуемо в самой жесткой и суровой форме, как и предусмотрено законом», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что зачастую такое предательство наносит огромный ущерб «экономической, военной мощи страны, политической и общественной стабильности».
По словам Кадырова, изменники идут на преступление из соображений личной выгоды, и оно становится их «личный позором и проклятием».
Глава Чечни призвал привлекать к ответственности людей, которые сначала занимают государственные должности, а затем делятся полученной информацией и «открыто льют воду на мельницу врагов России».
О предательстве Путин упомянул в интервью газете The Financial Times, рассуждая об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж.
Комментарии49
Политика , Сергей Скрипаль , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , ГРУ , Financial Times , Чеченская Республика
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