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Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и «нормандский формат» 

РИА Новости + ещё 13 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон на встрече в Японии обсудили Украину и необходимость активизировать "нормандский" формат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пробежались по двусторонним отношениям, такая сверка часов по основным (вопросам — ред.). Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу Трианонского диалога", — сказал Песков.
Он напомнил, что идет подготовка к встрече два на два — министров иностранных дел и министров обороны.
"Говорили по Украине, что нужно "нормандский" формат активизировать", — добавил Песков.
Отвечая на вопрос о том, есть ли понимание, когда может состояться встреча в "нормандском" формате, Песков ответил отрицательно.
"Нет, никакого понимания пока нет, пока нужно, чтобы на рабочем уровне встретились", — сказал Песков.
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Комментарии
Политика , В мире , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Франция , Япония
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