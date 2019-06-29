Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и «нормандский формат»

"Пробежались по двусторонним отношениям, такая сверка часов по основным (вопросам — ред.). Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу Трианонского диалога", — сказал Песков.

Он напомнил, что идет подготовка к встрече два на два — министров иностранных дел и министров обороны.

"Говорили по Украине, что нужно "нормандский" формат активизировать", — добавил Песков.

Отвечая на вопрос о том, есть ли понимание, когда может состояться встреча в "нормандском" формате, Песков ответил отрицательно.