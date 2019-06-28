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Беглов назначил председателя комитета по межнациональным отношениям Петербурга 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил депутата Законодательного собрания города Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
По данным агентства REGNUM, 25 июня врио главы города предложил Капитанову пост в администрации, на что тот ответил согласием. На следующий день Капитанов сложил полномочия в парламенте и сдал в избирательную комиссию 147 подписей депутатов в поддержку своего выдвижения в губернаторы, однако этого оказалось недостаточно для прохождения муниципального фильтра, который составляет 155 подписей.
Выборы главы Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. На высший пост в исполнительной власти города претендуют 28 кандидатов.
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