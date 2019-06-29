Российская сторона не будет сама просить о снятии санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита G20 в японской Осаке, сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что если у США есть желание улучшить отношения с Россией, Москва с готовностью ответит на него.
Кроме того, он заявил, что действия России в отношении партнеров всегда будут носить зеркальный характер.
«Как к нам относятся, так и мы всегда будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», — сказал Путин.
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером заявил, что между сторонами было достигнуто многое. Он также назвал Путина необычайным человеком и прекрасным парнем.
Переговоры Путина и Трампа прошли 28 июня в ходе саммита G20 в японской Осаке. Беседа продолжалась около полутора часов.
Санкции против России были введены Евросоюзом и США в 2014 году. Основной причиной называлось присоединение Крыма к России и война в Донбассе. При этом Москва всегда отрицала свою причастность к конфликту на территории Украины.