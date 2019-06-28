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Песков: Путин и Мэй ответили друг другу на вопросы по Скрипалям 

News.ru + ещё 14 6 часов назад
Фото: Reuters
На встрече в Японии на саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путина и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили широкий круг актуальных международных тем. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Состоялся достаточно детальный обмен мнениями по Сирии, Украине и Ирану, — сказал он.
Особое внимание сторонами было уделено обсуждению «яблока раздора» между Москвой и Лондоном по делу об отравлении Скрипалей в марте прошлого года в британском местечке Солсбери.
По словам Пескова, Путин и Мэй ответили друг другу на встрече тет-а-тет на все вопросы, касающиеся данной тематики, информирует ТАСС.
Она началась в формате один на один только в присутствии переводчиков. В этом формате премьер-министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос, — рассказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что Москва и Лондон признали необходимость активизировать поиск новых форматов, чтобы оживить двустороннее взаимодействие.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел полуторачасовые переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, писал News.ru.
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Комментарии7
Политика , Ближний Восток , В мире , Украина , Дмитрий Песков , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Иран , Осака , Япония
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