На встрече в Японии на саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путина и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили широкий круг актуальных международных тем. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Особое внимание сторонами было уделено обсуждению «яблока раздора» между Москвой и Лондоном по делу об отравлении Скрипалей в марте прошлого года в британском местечке Солсбери.
По словам Пескова, Путин и Мэй ответили друг другу на встрече тет-а-тет на все вопросы, касающиеся данной тематики, информирует ТАСС.
Она началась в формате один на один только в присутствии переводчиков. В этом формате премьер-министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос, — рассказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что Москва и Лондон признали необходимость активизировать поиск новых форматов, чтобы оживить двустороннее взаимодействие.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел полуторачасовые переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, писал News.ru.