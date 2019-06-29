Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков

Путин дал Трампу необходимые разъяснения по этой теме, сказал Песков, передает РИА «Новости».

Москва констатирует конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне», сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия также готова начать переговоры по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике и контролю над вооружением.

«В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — добавил Песков.

Он отметил, что тема реализации проекта «Северный поток — 2» на встрече президентов не обсуждалась.