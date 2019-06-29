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Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин дал Трампу необходимые разъяснения по этой теме, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Москва констатирует конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне», сказал представитель Кремля.
Он добавил, что Россия также готова начать переговоры по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике и контролю над вооружением.
«В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — добавил Песков.
Он отметил, что тема реализации проекта «Северный поток — 2» на встрече президентов не обсуждалась.
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Политика , В мире , США , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости
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